Пожарные спасли из горящего здание 3 человек

1 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 1 июня, в Томске загорелось одноэтажное здание на ул. Мюнниха, 18а, в котором располагались букмекерская контора и два магазина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 00.27. Через 4 минуты пожарные уже были на месте. К этом времени строение уже было полностью охвачено огнем. Очевидцы сообщили, что внутри находились люди. Для их поиска включились звенья газодымзащитной службы.

Помощь пожарным МЧС оказывали спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, которые вскрыли металлическую дверь запасного выхода гидравлическим инструментом.

"В сильно задымленном помещении букмекерской конторы пожарные на ощупь находили одного за другим людей, надевали на них спасательные устройства, выносили на улицу и передавали реанимационным бригадам скорой помощи", - говорится в сообщении.

В итоге пожарные спасли троих человек: мужчин 51 и 21 года и молодую женщину. Пострадавшие, получившие сильное отравление угарным газом, были доставлены в Областную клиническую больницу.

В результате пожара снаружи обгорели обшивка здания и крыша, внутри закоптились стены. Площадь пожара составила 189 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 01:06 силами 30 человек, было задействовано семь единиц техники.

Причина возгарания устанавливается.

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