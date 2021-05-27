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Томичей приглашают стать ландшафтными волонтерами

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В субботу, 29 мая, в конференц-зале Сибирского ботанического сада пройдет первая встреча движения «Ландшафтные волонтеры» в этом сезоне. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.

Волонтеры движения занимаются инвентаризацией зелёных насаждений Томска, принимают участие в мероприятиях, направленных на то, чтобы сформировать качественную систему городского озеленения. Кроме того, осуществляют общественный экологический контроль.

Гостей встречи ждут знакомство с организаторами движения, краткая лекция о принципах инвентаризации зеленых насаждений с помощью системы Countree и мастер-класс по учету деревьев. После все желающие могут присоединиться к движению и оформить волонтерский договор.

При себе обязательно иметь маски, а также смартфон или планшет. Они будут использованы для инвентаризации. Для договоров понадобятся паспортные данные.

Начало в 11.00 по адресу: пр. Ленина, 34/1. Встреча продлится около 2 часов.

Идея движения «Ландшафтные волонтёры» родилась в Томском ландшафтном клубе. Соорганизаторами проекта являются Томский государственный университет и Клуб активных горожан.

Благодаря движению «Ландшафтные волонтеры» на карту нанесены более 3200 деревьев и кустарников с их подробными описаниями в районе, ограниченном улицами Усова, Красноармейская, Нахимова и проспектом Ленина.

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