Цифровые сервисы «Ростелекома» становятся доступнее для томичей

26 мая 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Ростелеком» продолжает развивать сетевую инфраструктуру в микрорайонах города Томска. Провайдер подключил к волоконно-оптической линии связи многоквартирные дома в Северном парке на улице Марины Цветаевой, 4, 6, 8, Анны Ахматовой 3, 5 и в Советском районе на улице Сергея Вицмана, 37. Теперь жители смогут пользоваться интернетом компании на скорости до 300 Мбит/сек и интерактивным телевидением Wink. Также им стали доступны сервисы «Умный дом» и «Видеонаблюдение».

«Для желающих подключиться к услугам «Ростелекома», мы проводим выездные мероприятия в районах города, где на открытых площадках во дворах, наглядно демонстрируем разные сервисы компании. Наши консультанты рассказывают о новых возможностях интерактивного телевидения Wink, вместе с жителями тестируют умную колонку “Капсула” с голосовым помощником “Маруся”, а также показывают, как с помощью голосовых команд можно переключать каналы и фильмы, управлять электрическими приборами. Такие выездные встречи регулярно проходят в Северном парке, а в конце мая и начале июня планируем посетить микрорайоны Зеленые горки и Южные ворота», — рассказала заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» директор по работе с массовым сегментом Оксана Болдова.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, его пользователям доступны более 260 ТВ-каналов и 50 000 фильмов и сериалов на любой вкус. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, образовательные программы. Предусмотрена возможность просмотра контента за три минувших дня на любом экране —телевизора, смартфона, планшета, ноутбука или компьютера.

«“Ростелеком” предлагает клиентам продукты на основе цифровых технологий, которые помогают сделать жизнь людей комфортней и безопасней. Мы понимаем, что для жителей нашего региона надежный высокоскоростной интернет — это возможность пользоваться современными сервисами для работы, учебы и отдыха. Только за первый квартал этого года к оптике “Ростелекома” подключились более полутора тысяч томских семей, что говорит о востребованности наших услуг», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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