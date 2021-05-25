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Известный режиссер короткометражек проведет мастер-класс в Томске

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Сегодня, 25 мая, в Высшей школе журналистики Томского государственного университета Андрей Сильвестров, режиссер, продюсер, президент Лиги Экспериментального кино, проведет мастер-класс «Кино и современные медиа».

Как сообщают организаторы, помимо мастер-класса режиссер проведет ревью работ участников. Поэтому всем желающим предлагается принести с собой короткие (до 15 минут) кино-видеоработы и одноминутные ролики в формате «автопортрет» для оценки.

Начало в 17.00 по адресу: пр. Ленина, 66. Вход свободный.

Андрей Сильвестров — автор и продюсер более 15 короткометражных кино- и видеофильмов, участвовавших в фестивалях в Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге, Эдинбурге, Вене, Граце, Брюсселе, Мюнхене.

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