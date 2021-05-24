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Завтра томичей ждут ветер, грозы и град

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Завтра днем, 25 мая, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра днем в Томске ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер западный, 2 метра в секунду. Температура воздуха составит 20°С.

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