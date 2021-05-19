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В конце мая жители части домов Октябрьского района Томска останется без воды

ЖКХ, Томские новости, жкх отключение воды график отключения когда дадут воду В конце мая жители части домов Октябрьского района Томска останется без воды

В понедельник, 31 мая, в Октябрьском районе Томска ожидается отключение воды, связанное с большим комплексом ремонтных работ по замене запорной арматуры и пожарных гидрантов, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.55. В это время без холодной воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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