В Томске открывается новое кафе паназиатской кухни

18 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: PanAsia

В Томске в техническом режиме начало работу новое заведение паназиатской кухни PanAsia, объединяющее в себе кафе и службу доставки. Здесь томичи смогут попробовать том ям, фо бо, рамен, воки, роллы, а также некоторые европейские блюда.

Заведение располагается на первом этаже дома по ул. Большая Подгорная, 85.

«Над открытием думали долго, искали помещение по Томску, но не было ничего подходящего. У здания хорошее расположение — это центр города, а также в этом районе практически нет заведений паназиатской кухни, — рассказывают представители PanAsia. — Это помещение нашли на этапе его строительства и оно сразу приглянулось».

Изначально создатели заведения планировали оформить кафе в стиле лофт, на что их натолкнул вид предчистовой отделки помещения. Однако позже от этой идеи пришлось отказаться.

«Так как некоторые предметы интерьера уже были приобретены, то лофта не получилось. Сейчас у нас интерьер больше похож на кофейню, но он ещё не закончен. Планируем нарисовать что-либо на стенах, может сакуру поставить», — рассказывают в заведении.

В меню PanAsia входит смесь кухонь Юго-Восточной Азии и близлежащих стран. Здесь подают японские, китайские, въетнамские, тайкие, лаосские и европейские блюда.

«Сейчас мы ведём разработку нового меню, которое представим на официальном открытии. Оно будет намного больше того, что есть сейчас», — говорят в PanAsia.

Средний чек на одного человека в кафе составляет 400 рублей. В ближайшем будущем в PanAsia планируют принять участие в «Празднике топора», оформить вывеску и провести официальное открытие, которое, предположительно, состоится во второй декаде июня.

Ознакомиться с меню и следить за судьбой заведения можно в его аккаунте в Instagram.

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