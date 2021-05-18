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Подросток получил травмы на уроке физкультуры в Томске, инициирована проверка

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Томские следователи проводят проверку по факту травмирования ученика школы на уроке физкультуры, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне, 18 мая. В одной из томских школ на уроке физкультуры 14-летний школьник получил травму при падении. Подростка госпитализировали.

По данному факту следователи проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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