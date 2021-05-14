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Из-за пожара на птицефабрике в Томске погибли 60 тыс. цыплят

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Сегодня, 14 мая, в Томске произошел пожар на территории Межениновской птицефабрики в пос. Светлый, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании поступило в 19.14. Горело в вентиляционной шахте, частично кровля. Пожар удалось локализовать в 20.05, ликвидировать в 20.30. Площадь возгорание составила 300 кв. метров. На месте работали 6 единиц техники, более 20 человек.

В здании находились 120 тыс. цыплят. По предварительным данным, из-за задымления погибла половина из них.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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