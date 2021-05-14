У «Томскнефтехима» новый генеральный директор

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Отдел корпоративных коммуникаций ООО "Томскнефтехим"

Генеральным директором «Томскнефтехима» (томское предприятие СИБУРа) назначен Владимир Плешков. Андрей Кугаевский, руководивший «Томскнефтехимом» с октября 2018 года, назначен на должность директора по технологическому развитию ООО «ЗапСибНефтехим», сообщает пресс-служба предприятия.

В новой должности Андрей Кугаевский будет курировать производство и технологии на тобольском предприятии СИБУРа, являющимся на сегодня крупнейшим нефтехимическим предприятием в России.

Владимир Плешков начал работу в СИБУРе в 2006 году с должности оператора технологических установок Губкинского газоперерабатывающего комплекса и последовательно прошел ступени экспертного и управленческого развития в компании: работал механиком, начальником установки, реализовал в составе команды инвестиционный проект по строительству установки низкотемпературной ректификации. Далее работал на предприятиях компании в Томске и Тобольске, занимаясь инженерно-производственным направлением.

В 2012 году Владимир Плешков переходит в корпоративный центр в Москве, где принимает участие в реализации значимой для компании инициативы — внедрение производственной системы на предприятиях СИБУРа. С 2015 по 2016 год работает руководителем направления по повышению производственной эффективности в Дирекции базовых полимеров СИБУРа В июне 2016 года Владимир Вячеславович переходит на «Томскнефтехим», где в должности директора по производству вносит значимый вклад в рост производственной эффективности и цифровизации предприятия.

В феврале 2020 года Владимир Плешков назначен на должность руководителя по развитию цифровизации производства СИБУРа, где отвечает за разработку, планирование, внедрение и получение экономического эффекта от портфеля цифровых инициатив на предприятиях компании. С 2020 года также состоит в рабочей группе оперативного штаба СИБУРа. Координируя производственный блок, Владимир Плешков внес существенный вклад в управление рисками в условиях пандемии.

Изменения в руководстве «Томскнефтехима» являются частью программы ротации управленческих кадров СИБУРа. Владимир Плешков окончил Тюменский Государственный нефтегазовый университет с отличием, имеет бизнес–образование (двухлетняя программа СИБУРа и INSEAD), прошел программу развития руководителей Функции эффективности производства СИБУРа (инновационный центр «Сколково»). Большой опыт работы Владимира Плешкова на производствах компании позволит продолжить повышение эффективности, промышленной и экологической безопасности томского предприятия.

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