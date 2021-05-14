В Томске открывается вторая #FERMA

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено владельцами заведения

В Томске в тестовом режиме начала работать вторая бургерная сети #FERMA. Новое заведение, расположенное по ул. Усова, 17, принимает посетителей с 8 мая.

«Планы открыть второе заведение появились, когда наши гости стали регулярно говорить нам и писать с просьбами открыться в разных районах Томска, — рассказывают владельцы заведения Ирина и Александр Войновы. — Вторую #FERMA мы готовили к открытию 8 месяцев. Это был сложный путь — много технических вопросов с помещением, мы не торопились, хотелось сделать все изначально хорошо. Окончательное решение по данной локации приняли только когда увидели дизайн-проект по благоустройству этой улицы: теперь здесь отличное место для горожан — и для прогулок, и для отдыха с удобным подъездом к нам».

Проект интерьера нового заведения разработал дизайнер Сергей Сафронов, работавший над отделкой первой #FERMA. В новом месте владельцы постарались сохранить уютную атмосферу семейной бургерной и доработали концепцию. Меню в обоих заведениях одинаковое. Владельцы заверяют, что в скором времени его ждет обновление.

«За эти годы мы прошли большой путь, и сейчас полны сил и уверенности, чтобы сделать шаг к тому, чтобы стать сетью заведений. Новая #FERMA — это в первую очередь современная и открытая кухня, которой мы гордимся. Мы растём и развиваемся, увеличиваем штат сотрудников: готовы предоставить томичам новые достойные рабочие места — вакансии ещё открыты», — рассказывают Войновы.

Сейчас #FERMA на ул. Усова, 17 работает в тестовом режиме. Дата официального открытия пока не разглашается. Следить за новостями можно в аккаунте #FERMA в Instagram.

Фото: предоставлено владельцами заведения

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