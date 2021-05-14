Помним, чтим, гордимся: «Ростелеком» в Томске поддержал проект «Война и кино» ко Дню Победы

14 мая 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с информационным порталом Tomsk.ru подвел итоги конкурса «Искусство против войны», приуроченного к празднованию Дня Победы. Жители региона вспомнили художественные фильмы и песни военных лет, рассказывающие о жизни и подвигах фронтовиков.

Принять участие в акции могли жители Томской области, которые имеют аккаунт в социальной сети Instagram. Пользователям было предложено вспомнить и процитировать крылатые фразы из кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне, и написать их в комментарии к посту организаторов проекта.

Трех победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел. Беспроводное зарядное устройство получил участник за цитату «Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан!» из кинофильма «В бой идут одни старики». Также сверхтонкое зарядное устройство получил второй победитель, а третьему досталась беспроводная мышь.

«Инициируя этот конкурс, нам хотелось показать, что мы помним и гордимся нашими ветеранами и тружениками тыла. С каждым годом участников войны становится все меньше, и только от нас зависит, как мы сохраним память о доблести и героизме наших земляков. Талантливые режиссеры и сценаристы выпустили не одну сотню кинокартин про военное время, но есть киноленты, которые знают и любят все. Как показал наш проект, томичи цитировали героев из фильмов “А зори здесь тихие”, “Семнадцать мгновений весны”, “Аты-баты, шли солдаты”, “На войне как на войне”, ”Белорусский вокзал”, ”Два бойца”. Благодарим компанию “Ростелеком” за помощь и предоставленные подарки нашим участникам», — рассказала координатор проекта Алена Савельева.

«Мы с готовностью поддерживаем начинания, которые помогают передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне XX века. Военные киноленты, которые современные зрители с удовольствием смотрят всей семьей, можно найти и в видеосервисе Wink. От обычного кино их отличает то, что сюжет всегда включает фрагменты истории, затрагивающие самые потаенные уголки души, и побуждает сопереживать, сострадать, сочувствовать героям», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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