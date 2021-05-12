Житель Томской области хотел купить гидролокатор, а в итоге лишился более 120 тыс. рублей

12 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Житель Томской области стал жертвой мошенников, «продавших» ему гидролокатор, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина искал объявление о продаже эхолокаторов на одном из популярных интернет-сервисов. Он нашел подходящий товар и списался с продавцом. Тот, в свою очередь, предложил оформить «безопасную сделку» и отправил мужчине ссылку, якобы для оформления покупки.

Перейдя на указанный сайт покупатель ввел реквизиты своей банковской карты. После этого с его счета были списаны 120 тыс. рублей. Продавец перестал выходить на связь, а мужчина не стал блокировать карту и через несколько дней обнаружил повторное списание, на этот раз более 6 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).

Чтобы не стать жертвой мошенников при совершении сделок в интернете, томичам рекомендуют не только внимательно изучать информацию о «продавце» или сайте, но и не сообщать и не указывать дополнительных данные своих банковских карт, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых, воздержаться от полной или частичной оплаты посредством перевода и совершать сделки только «из рук в руки».

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