Томичей приглашают принять участие в чемпионате по чтению вслух

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2021 // Фото: https://vk.com/otkroytomsk

В томском стерео-кафе Santa Monica 15 мая пройдет региональный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». В этом году в мероприятии принимают участие читчики из более 200 городов России и 18 зарубежных стран.

Участникам чемпионата предстоит выйти на сцену и без подготовки выразительно прочитать отрывок произведения или стихи на русском. Жюри оценивает технику чтения и артистизм выступлений по 6-балльной шкале.

В этом году в состав жюри вошла главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина. Компанию ей составят актриса Томского ТЮЗа, соосновательница независимого театрального проекта «ОткрытО» Ольга Райх и студент СибГМУ, один из учредителей независимого книжного магазина «Догма 80» Александр Васильев.

Победитель томского этапа будет представлять город в финале конференции Сибирь, который в этом году пройдёт по Zoom 17 мая. А лучший сибирский читчик сможет выступить в Москве на большом финале сезона в начале июня, который, по текущей информации, удастся провести в офлайн-формате.

«Это не профессиональный конкурс, вам не нужно быть диктором или актёром, обладать уникальным тембром и идеальной дикцией, чтобы выйти к микрофону. „Открой рот“ — тот редкий случай, когда победа действительно не так важна, и простое участие может доставить не меньше удовольствия. Впрочем, жюри всё равно оценит технику и артистизм читчиков, а для победителей предусмотрены призы», — отмечают организаторы.

Все участники «Открой рот» получат промокод на 14 дней бесплатного пользования сайтом MyBook, а победитель — на 30 дней. Также чемпион томского этапа станет обладателем постоянной скидки 18% в интернет-магазине Myshop.ru. Кроме того, будет дополнительный приз от жюри. Елена Фаткулина вручит троим финалистам по экземпляру книги «Городское путешествие. Томск».

Чемпионат Томска в этом году вновь пройдёт на площадке стерео-кафе Santa Monica (ул. Кулёва, 26) в 15.00. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь на официальном сайте. Вход и для участников, и для зрителей свободный.

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