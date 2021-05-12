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В образовательных учреждениях Томской области пройдут внеплановые проверки безопасности

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Внеплановые проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных организациях Томской области после трагедии в Казани. Такое поручение дал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Целенаправленную работу в регионе сегодня проводят все силовые структуры — Росгвардия проверяет охрану школ, МЧС — пожарную безопасность, профилактические мероприятия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Однако в этой работе должны принять участие и главы муниципалитетов, и руководители всех образовательных организаций», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Так, в Томской области начались проверки на наличие и исправность систем видеонаблюдения, автоматической системы пожарной и охранной сигнализации, целостности ограждений территорий и наличие наружного освещения образовательных организаций. Проверяются кнопки экстренного вызова группы немедленного реагирования и лицензии предприятий, осуществляющих охрану. Усилен контроль доступа на территорию и в здания образовательных организаций посторонних лиц, а также учащихся и сотрудников организаций с объемными сумками. Запрещен въезд на территорию учреждений личного автотранспорта.

Также с коллективами школ, техникумов, колледжей и детсадов проведут дополнительные инструктажи о поведении при угрозе совершения экстремистских и террористических актов.

Напомним, утром 11 мая в Казани было совершено вооруженное нападение на школу № 175, в результате которого погибли 9 человек.

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