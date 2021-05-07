Пожарные эвакуировали 7 человек из горящего дома в Томске

7 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера утром, 6 мая, в Томске загорелся 9-этажный одноподъездный панельный жилой дом по ул. Беринга, 3/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 6.31. К приезду первого подразделения горел балкон на 4 этаже. Из квартиры, рядом с источником огня, пожарные вывели 3 человек, 2 из которых - дети. С верхних этажей по лестничным маршам были эвакуированы еще 4 человека.

Ликвидировать возгорание удалось в 6.45. В результате в однокомнатной квартире на балконе обгорели оконные рамы, дверь, вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 4 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

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