18+
18+

Пожарные эвакуировали 7 человек из горящего дома в Томске

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка жесть Томска Пожарные эвакуировали 7 человек из горящего дома в Томске

Вчера утром, 6 мая, в Томске загорелся 9-этажный одноподъездный панельный жилой дом по ул. Беринга, 3/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 6.31. К приезду первого подразделения горел балкон на 4 этаже. Из квартиры, рядом с источником огня, пожарные вывели 3 человек, 2 из которых - дети. С верхних этажей по лестничным маршам были эвакуированы еще 4 человека.

Ликвидировать возгорание удалось в 6.45. В результате в однокомнатной квартире на балконе обгорели оконные рамы, дверь, вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 4 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске иномарка врезалась в дерево и опрокинулась

4 мая 2021
Томские новости

В майские праздники социальные службы Томской области будут работать по специальному графику

27 апреля 2021
Томские новости

В Томске состоится премьера фильма о советских немцах — героях Великой Отечественной войны

27 апреля 2021
Томские новости

Том Сойер Фест открывает сезон в Томске

5 мая 2021
Томские новости

Проект томички, посвященный деревянному зодчеству, стал лауреатом всероссийской премии «Headliner года»

13 апреля 2021
Томские новости

В майские праздники отделения Почты России в Томской области изменят график работы

29 апреля 2021
Томские новости

Вернуть льготы «Домам за рубль» и передавать их в собственность. Томские общественники приняли резолюцию по итогам круглого стола

20 апреля 2021
Томские новости

Томская больница скорой медицинской помощи вернулась к работе по профилю

14 апреля 2021
Томские новости

В Томской области при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

19 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle