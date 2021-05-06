Медведь может стать главным героем нового арт-объекта в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2021 // Фото: kultsled.ru

Проект «Эвенкийские сказки» Ирины Ванеевой из посёлка Белый Яр Томской области попал в топ 16 лучших проектов Всероссийского конкурса «Культурный след». Если работа сможет пройти в пятёрку лучших, то она будет реализована профессиональными художниками и архитекторами, сообщают организаторы.

Ирина Ванеева, жительница посёлка Белый Яр задумала установить скульптуру «Эвенкийские сказки», которая посвящена устному творчеству коренных жителей Верхнекетского района. Главный герой арт-объекта — медведь, сидящий на задних лапах. На одном плече у него бурундук, на втором кедровка, а на левой лапе лежит карась. Эвенки всегда с почтением относились к медведю, обращались к нему, называя дедушка — амикан.

Предполагается, что арт-объект будет располагаться в посёлке Белый Яр на берегу реки Кеть в парке семейного отдыха. Здесь будет проводиться праздник охотника «Большой Амикан». Предполагаемое место установки станет идеальным местом для проведения игровых программ, с элементами эвенкийских традиций и обрядов для детей и их родителей, малого детского фестиваля «Кутыкан» — медвежонок, занятий по краеведению, а так же точкой показа музейной экскурсии «Знакомство с Белым Яром».

Сейчас авторы проектов, которые вошли в шорт-лист, должны приготовить презентацию арт-объекта, получить письма поддержки от администрации. Томичи также могут поддержать проект «Эвенкийские сказки». Для этого необходимо проголосовать на сайте.

Всероссийский конкурс «Культурный след» проводится уже 4 год подряд, его задача — создание достопримечательностей, которые хотят увидеть жители в родном городе. В этом году было рассмотрено около 1000 заявок из 50 регионов.

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