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В Томске закрывается еще один госпиталь для больных с COVID-19

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В городской больнице №3 Томска закрывается госпиталь для больных с COVID-19. К работе в обычном режиме уже приступило инфекционное отделение горбольницы № 3, а с 11 мая после заключительной дезинфекции к работе по профилю вернется пульмонологическое отделение медучреждения. Лор-отделение больницы перестало принимать пациентов с COVID-19 еще в январе 2021 года.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, инфекционное отделение горбольницы № 3 было первым в регионе, принявшим пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года. Всего здесь было развернуто 185 коек для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За это время медицинскую помощь получили 3 422 пациента, в работе госпиталя было задействовано более 100 сотрудников.

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек, свободных из них 175. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 242 случая заболевания коронавирусом, 31 229 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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