За сутки в Томской области зарегистрировали 25 новых случаев COVID-19

1 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом. 31 заболевший выздоровел, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 149 случаев заболевания COVID-19. 31 171 заболевший выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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