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В Томской области продлили режим ограничений

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Сегодня, 28 апреля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий на территории региона режим ограничений до 31 мая, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Пока не будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, мы вынуждены сохранить ряд ограничений. Даже в главный праздник нашей страны, в День Победы, не будем проводить парад, торжественный митинг и шествие «Бессмертного полка», – объяснил губернатор Сергей Жвачкин свое решение.

На период действия режима областной оперативный штаб рекомендует всем организациям отказаться от проведения досуговых, зрелищных и иных мероприятий с непосредственным присутствием граждан, включая предоставление услуг в местах массового скопления людей. Работодателям следует обеспечить санитарную безопасность на рабочих местах и контроль за самочувствием своих сотрудников, при возможности – перевести часть коллектива на удаленный режим работы.

Оперштаб также напоминает, что в соответствии с постановлением главного государственного врача РФ ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах является обязательным на территории всех регионов России.

Ранее сообщалось, что режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 30 апреля.

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