Томские полицейские задержали серийного поджигателя табачных киосков

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2021 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

В Томске задержали подозреваемого в совершении шести поджогов табачных ларьков и двух попытках их совершения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Им оказался 46-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хулиганство. Мужчина устраивал поджоги с помощью самодельного устройства, состоящего из пластиковой бутылки объёмом три литра, наполненной горючей жидкостью, порохового заряда и часового механизма, с помощью которого активировалось устройство. Всё это он изготавливал сам.

При обыске у подозреваемого нашли составные части самовоспламеняющихся устройств и другие предметы, используемые им при совершении злодеяний. Также данный гражданин подозревается в серии хищений велосипедов из подъездов жилых домов в Томске.

По 8 эпизодам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Мотивы поступков поджигателя устанавливаются.

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