На этой неделе пригородные поезда в Томской области перейдут на летний график движения

27 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

В субботу, 1 мая, пригородные поезда, курсирующие в Кемеровской и Томской областях, будут совершать поездки по летнему графику движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД».

Так с 1 мая начнут курсировать дополнительные электропоезда по направлениям Тайга – Томск, Томск – Басандайка, Томск – Асино, Новокузнецк – Томусинская, Новокузнецк – Ерунаково, Новокузнецк – Малиновка, Белово – Бочаты, Кемерово – Плотниково, Кемерово – Шишино.

Всего в летний период 2021 года в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги будут курсировать 38 пар пригородных поездов в рабочие дни, 40 пар – в выходные дни.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании, с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный), а также в кассах АО «Кузбасс-пригород».

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