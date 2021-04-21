Большой бизнес и новые проекты на OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 2021

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня большой бизнес во многом опирается на идеи маленьких независимых проектов: каждый год появляются новые программы помощи и развития таких проектов, а компании, игнорирующие новые веяния, исчезают с рынка. Не хотите оставаться позади?

Подключайтесь к конференции Startup Tour 2021 Фонда «Сколково», на которой в прямом эфире соберутся предприниматели, наставники, представители большого и малого бизнеса, а также местных властей и инфраструктуры. Регистрируйтесь, знакомьтесь с участниками, находите новые разработки и талантливые кадры для сотрудничества — увидимся 26 апреля!

Участие бесплатное.

Startup Tour в Томске пройдет при поддержке Центра инновационного развития и Администрации Томской области.

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