Вернуть льготы «Домам за рубль» и передавать их в собственность. Томские общественники приняли резолюцию по итогам круглого стола

20 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Участники круглого стола «Томский опыт восстановления и сохранения исторического наследия. Личная инициатива», состоявшегося 16 апреля, приняли резолюцию, согласно которой они обратятся к властям города и области для развития движения по восстановлению объектов культурного наследия.

В мероприятии, организованном Клубом активных горожан и приуроченном к Международному дню памятников и исторических мест, приняли участие.о. мэра Михаил Ратнер, инвесторы программы «Дом за рубль» Алексей Будников, Евгений Калугин, Олег Полозов, Александр Беликов, Алексей Альпет, представители и авторы проектов по восстановлению исторических пространств, Екатерина Кирсанова — «Профессорская квартира», Александр Лунёв — «Башня Лунёва» и Сергей Медведчиков — «Квартира №1 на Белинского». А также члены Клуба активных горожан и эксперты.

Собравшиеся пришли к выводу о необходимости расширения направлений использования «домов за рубль» в части перевода их в жилые помещения.

«По оценке инвесторов, потенциал коммерческой недвижимости, среди объектов, предлагаемых к восстановлению, иссякает. И перевод зданий в жилые дал бы новый виток развития программы. Так как, можно утверждать, что в городе сложился устойчивый спрос на деревянные дома в центре для проживания одной семьи», — говорится в сообщении.

Вторая актуализированная собравшимися проблема — разработка эффективного механизма передачи объектов в собственность и их последующее сохранение.

Среди важных моментов участники круглого стола отметили отмену льгот по подключению восстановленных домов к коммуникациям, что привело к увеличению затрат на подключение одного дома в среднем на 700 тыс. рублей.

Кроме того, собравшиеся указали на проблему эксплуатации исторического жилого фонда в Томске. Представители сообщества экскурсоводов обратили внимание на необходимость выстраивания в Томске классических экскурсионных маршрутов. В свою очередь представители инвесторов программы «Дом за рубль» согласились принять участие в их обустройстве.

В результате заседания собравшиеся приняли решение обратиться в администрацию города с предложением проработать механизм получения арендаторами восстановленных зданий в собственность, обеспечивающий гарантии сохранения объектов культурного наследия. Также участники решили обратиться к властям региона для рассмотрения возможности возвращения льготы по подключению к теплоснабжению «Домов за рубль».

По вопросу эксплуатации исторического жилого фонда решено провести отдельное специальное заседание, а также обратиться в Законодательную Думу Томской области с предложением проработать вопрос об альтернативном механизме финансирования капремонта малоэтажных деревянных домов на пять и менее квартир, исключающем проведение ремонта жильцами за свой счет.

О том, как проходило заседание круглого стола можно узнать в нашем материале. Полный текст резолюции доступен здесь.

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