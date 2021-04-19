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Увлеченный фотографированием и музыкой мужчина погиб под колесами грузового поезда в Томске

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Мужчина погиб под колесами грузового поезда на перегоне станций Томск-2 — Томск-1, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по СФО.

«В районе поселка Хромовка мужчина находился на железнодорожных путях вне оборудованного для пешеходов места и делал на свой телефон фотографии и прослушивал при этом музыку через наушники», — говорится в пресс-релизе.

Машинист поезда подавал звуковые сигналы и экстренно затормозил, но 32-летний мужчина не отреагировал на это. Из-за полученных травм, несмотря на усилия медиков, он скончался на месте происшествия.

Отмечается, что в личных вещах погибшего обнаружили бутылки с алкоголем.

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