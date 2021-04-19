Томичам предлагают рассказать о своих родных — ветеранах Великой Отечественной в радиоэфире

19 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Накануне 76-летия Дня Победы «Радио Сибирь» запускает проект, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщают организаторы, томичи могут рассказать о своих родных, бывших солдатах войны, сделав аудиозапись или текстовый комментарий и отправив его в группу радио ВКонтакте. Вместе со звуком и текстом можно прикреплять военные снимки.

«Расскажите о нём, всё что вам известно: звание, род войск, где воевал, какие города „брал“, о наградах и военных операциях, о самых ярких фактах его военной биографии, — отмечают организаторы. — Выдержки из этих историй мы обязательно поставим в эфир, а комментарии озвучим».

Проект будет поддерживаться хэшетгами: #проектрадиосибирь и #спасибопобедителю в ВКонтакте и в Инстаграм.

Услышать истории томичей можно будет по будням на «Радио Сибирь» (104,6 FM) с 20 апреля по 9 мая в 10:45 и 16:45.

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