18+
18+

Томичам предлагают рассказать о своих родных — ветеранах Великой Отечественной в радиоэфире

День Победы, Конкурсы и акции, Томские новости, конкурс победа день победы праздник ВОВ великая отечественная война эфир радиостанция Томичам предлагают рассказать о своих родных — ветеранах Великой Отечественной в радиоэфире

Накануне 76-летия Дня Победы «Радио Сибирь» запускает проект, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщают организаторы, томичи могут рассказать о своих родных, бывших солдатах войны, сделав аудиозапись или текстовый комментарий и отправив его в группу радио ВКонтакте. Вместе со звуком и текстом можно прикреплять военные снимки.

«Расскажите о нём, всё что вам известно: звание, род войск, где воевал, какие города „брал“, о наградах и военных операциях, о самых ярких фактах его военной биографии, — отмечают организаторы. — Выдержки из этих историй мы обязательно поставим в эфир, а комментарии озвучим».

Проект будет поддерживаться хэшетгами: #проектрадиосибирь и #спасибопобедителю в ВКонтакте и в Инстаграм.

Услышать истории томичей можно будет по будням на «Радио Сибирь» (104,6 FM) с 20 апреля по 9 мая в 10:45 и 16:45.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам покажут чертежные приборы и микроскопы начала 20-го века

9 апреля 2021
Томские новости

В Томске закрыли два игорных заведения

1 апреля 2021
Томские новости

Томских книгоиздателей приглашают на XV Красноярскую ярмарку книжной культуры

15 апреля 2021
Томские новости

Больше онлайна, меньше «налички»: Сбер подвел итоги 2020 года в Томской области

1 апреля 2021
Томские новости

Более 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Томскую область

26 марта 2021
Томские новости

Маршрутка разрушила часть пешеходного ограждения на пр.Ленина в Томске

26 марта 2021
Томские новости

Женщина пострадала при пожаре в Томске

31 марта 2021
Томские новости

Депутаты томской Гордумы не приняли отчет мэра

16 апреля 2021
Томские новости

«Умный транспорт Томска» опубликовал разбор вариантов организации движения на площади Транспортной в Томске

29 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle