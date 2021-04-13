Томичей приглашают на «Ночь пожирателей рекламы»

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2021 // Фото: vk.com/wall-70600919_13238

В субботу, 24 апреля, в Томске в кинотеатре «Гудвин Синема» состоится мировая премьера шоу «Ночь пожирателей рекламы 2021 года». В этом году темой мероприятия станет «Кино, кино и еще раз кино», сообщают организаторы.

«Ночь пожирателей рекламы не имеет аналогов в мире! Это уникальное событие шоу-бизнеса занесено в книгу рекордов Гиннеса — как самое продолжительное и самое массовое действо, связанное с рекламой: число зрителей шоу по всему миру достигает почти четверти миллиона», — говорится в сообщении.

Гостей «Ночи пожирателей рекламы» ждет приветственное игристое, шоу-программа, фотосессии, а также призы и подарки.

Сеанс начнется в 22.00 и продлится 6 часов. Дресс-код — кинообразы. Приобрести билеты можно в кассе кинотеатра и на сайте goodwincinema.ru. Место проведения — «Гудвин синема» (пр. Комсомольский 13б).

Ночь пожирателей рекламы — мировое киношоу, суть которого заключается в показе рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. Ролики показываются на экранах больших кинотеатров в течение ночи (три блока по 1,5 часа) не в качестве рекламы, а как произведения искусства. Владельцем самой большой в мире коллекции рекламных роликов и автором идеи создания «Ночи пожирателей рекламы», а также владельцем бренда «Ночь пожирателей рекламы» является француз Жан Мари Бурсико (Jean Marie Boursicot). Проект существует с 1981 года.

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