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В Томске под Коммунальным мостом обнаружили тело человека

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Вчера, 14 апреля, в Томске под Коммунальным мостом было обнаружено тело человека, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Информация об обнаружении тела поступила в следственных отдел из дежурной части районного отдела полиции. По данному факту проводится проверка. Нам место происшествия были направлены следственно-оперативная группа и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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