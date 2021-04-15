В Томске под Коммунальным мостом обнаружили тело человека

15 апреля 2021 / Томский Обзор

Вчера, 14 апреля, в Томске под Коммунальным мостом было обнаружено тело человека, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Информация об обнаружении тела поступила в следственных отдел из дежурной части районного отдела полиции. По данному факту проводится проверка. Нам место происшествия были направлены следственно-оперативная группа и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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