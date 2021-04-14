В ТГУ начался набор на 37 программ по бесплатному переобучению

Томский госуниверситет начал запись на 37 программ по бесплатному переобучению граждан в рамках госпрограммы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Обучение будет проходить в смешанном формате, за счет государства. По окончании курса студенты получат удостоверение или диплом (в зависимости от программы), сообщает пресс-служба вуза.

В списке такие направления, как бухгалтер субъекта малого бизнеса, проектировщик развивающей образовательной среды и программ дополнительного образования, программист 1С, data-аналитик и другие. Обучение ведется в смешанном формате, за счет государства, по итогам выдается удостоверение или диплом (в зависимости от программы).

Также ТГУ как оператор проекта «Содействие занятости» предлагает запись более чем на 1000 образовательных программ от 84 вузов России. Регистрация ведется на сайте.

Записаться на обучение могут люди, ищущие работу, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или неработающие женщины с детьми-дошкольниками, люди предпенсионного возраста и 50+.

«Мы не просто осуществляем набор на сильные вузовские программы, но еще и помогаем людям определиться с тем, какую профессию они хотели бы освоить. При регистрации наши сотрудники разговаривают с каждым желающим пройти обучение, уточняют его цели, при необходимости помогают скорректировать направление и выбрать самую подходящую программу, — рассказывает директор Межрегионального центра ДПО и содействия занятости Михаил Шепель. — Наша глобальная задача — не просто обучить человека, а сделать его конкурентным на рынке труда, чтобы он действительно смог найти работу или же запустить свое дело».

В пресс-службе отмечают, что вуз имеет огромный опыт по проведению программ переобучения с акцентом на потребности региона. Так, в 2020 году по запросу томского IT-сообщества был запущен курс повышения квалификации по специальности «Project manager в IT», где обучились более 60 человек. Сейчас на эту программу также ведется набор, он расширен до 100+ человек.

«Никто не может учить лучше, чем это делают вузы. В то же время бизнес может выступать хорошим заказчиком и партнером в подобных учебных программах. Безусловно, этот проект должен получить продолжение. И не только для обучения проджект-менеджеров. Маркетологи, «продажники» тоже в дефиците. Мы готовы продолжить участие в этом проекте и далее, — отметил директор компании Aurigma Федор Скворцов, один из партнеров курса «Project manager в IT».

В феврале 2021 года в Томском госуниверситете стартовала пилотная программа для подготовки бизнесменов и самозанятых «Предпринимательство: от идеи до старта». Она создана совместно с томским Центром занятости населения и представителями бизнес-сообщества. О бизнес-проектах, которые защищали томичи, окончившие эту программу, можно почитать здесь.

Федеральный проект «Содействие занятости» ориентирован на россиян, которые ищут работу и обратились в службу занятости — они могут пройти переобучение. Образовательные программы при этом должны учитывать актуальные запросы компаний, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. Ежегодно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получат не менее 115 тысяч человек.

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