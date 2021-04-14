Жители Томской области стали покупать более дорогие телефоны

В начале 2021 года жители Томской области стали чаще покупать премиальные модели сотовых телефонов. Предпочтения отдают iPhone 11. Об этом в своем Facebook написала директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

Предпочтения жителей региона не зависят от географии. iPhone 11 возглавил ТОП-5 по популярности в Томске, Северске и Стрежевом. Среди бюджетных моделей лидером стал Xiaomi Redmi 9 — крепкий смартфон, предлагающий соотношение цена-качество выше, чем в среднем по рынку.

По сравнению с началом 2021 года объем продаж гаджетов в Томске сократился на 37%, при этом средняя стоимость девайса выросла на 59% и составила 25 тыс. рублей. При этом жители Томской области стали больше внимания уделять и выбору смартфона — по данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%.

«В целом мы отмечаем, что жители региона стали чаще покупать премиальные модели гаджетов. Кстати, это всероссийская тенденция, — отмечает Марина Фещенко. — Здесь сыграл роль и тренд разумное потребление („если покупать, то качественное и надолго“ — кстати, этот же совет дают и Ваши личные финансы, и прошедшие весенние праздники („уж если дарить, только последний iPhone“), и сэкономленные на путешествиях деньги („надо потратить, чтоб не лежали“)».

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