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В Томске опрокинувшийся полуприцеп столкнулся с иномаркой, пострадал ребенок

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Вчера, 12 апреля, в Томске произошло ДТП с участие КамАЗа с полуприцепом и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.20 на ул. Причальной, 1, стр. 1. По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика выбрал несоответствующую конкретным условиям движения скорость, в результате чего произошло опрокидывания полуприцепа НЕФАЗ-9334-01, который продолжил движение и столкнулся со встречной иномаркой.

В результате ДТП 11-летняя девочка-пассажир, находившаяся в легковом автомобиле, с травмами доставлена в больницу.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.

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