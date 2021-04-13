Проект томички, посвященный деревянному зодчеству, стал лауреатом всероссийской премии «Headliner года»

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2021 // Фото: instagram.com/lis_zgirs/

На прошлой неделе в Москве награждали лауреатов всероссийской премии «Headliner года». Томичка Елизавета Згирская стала одним из победителей в номинации «Культура и искусство». Другими лауреатами в категории «Культура и искусство» стали Катя Бочавар, директор галереи-мастерской современного искусства ГРАУНД «Солянка» и Константин Рахманов, руководитель международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге.

Лиза Згирская представила жюри 701 Project — аудио-визуальный композиторский проект, в котором рассказывается о томской деревянной архитектуре с помощью современного звукового искусства.

Автор проекта ставит перед собой цели трех уровней. Первая — просто заниматься искусством. Вторая цель — привлечь внимание к проблеме деревянных домов новым способом.

«Здесь у меня даже есть романтическая идея: мой проект может дать дополнительную защиту домам. Теперь это не только старинные дома, не только фоновая среда, но и дома, про которые есть какое-то произведение искусства. Это может быть аргументом в их защиту. Наивно, но мне жутко импонирует эта мысль», — рассказала «Томскому Обзору» Елизавета, отметив, что третья цель — убедить кого-нибудь взять дом на восстановление.

Почитать интервью с Лизой Згирской можно по ссылке.

Как сообщает портал «Кортрос», главным победителем — Хэдлайнером года, выбранным жюри — стала Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Всего жюри отобрало по 3 лидера в каждой из 5 номинаций: «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Общество и социальные проекты», «Спорт и здоровье». Все они получат гранты на развитие своих проектов.

Цель премии «Headliner года» — найти и поддержать людей, которые являются носителями яркой созидательной идеи, стимулирующей развитие общества в сферах науки, культуры, бизнеса, спорта и общественной жизни. В этом году премия проводилась уже в четвертый раз.

Побороться за звание «Headliner года» может любой житель России. Персональные достижения в пяти номинациях — «Общественная деятельность и социальные проекты», «Культура и искусство», «Наука, образование», «Бизнес и инновации», «Спорт, здоровье, фитнес» — оценивает компетентное жюри. Есть и приз зрительских симпатий, который вручается по итогам электронного голосования.

Как сообщает агентство «Интерфакс», учредителем премии является группа компаний «КОРТРОС» — девелопер федерального уровня в России, реализующий в 8 регионах присутствия более 25 проектов. Компания работает на рынке более 15 лет и входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes.

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