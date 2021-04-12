В Томске пожарные спасли двух человек из горящей многоэтажки

12 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне вечером, 11 апреля, в Томске произошел пожар в десятиэтажном кирпичном жилом доме по ул.Дзержинского, 56, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.37. К приезда пожарных горели два балкона на 8 и 9 этажах, огонь также перекинулся на балкон 10 этажа и надстроенный над ним козырек. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Подъезд был сильно задымлен. 4 звена газодымзащитной службы начали проверку квартир на наличие людей. В сообщении также отмечается, что выдвижение автолестниц и работу пожарной спецтехники затрудняли автомобили жителей во дворе дома.

Во время ликвидации возгорания на телефон «101» поступил звонок: мужчина сообщил, что в его квартире на 9 этаже плотное задымление, горит балкон, и он с родственницей, которой более 80 лет, уже не может покинуть квартиру через дверь. По инструкции диспетчера пожарно-спасательной службы люди укрылись на втором балконе, закрыв за собой дверь. Тем не менее, дым быстро стал наполнять и его.

Спасая людей, пожарные специализированной пожарно-спасательной части вскрыли входную металлическую дверь квартиры бензорезом и с помощью спасательных устройств (масок, в которые подается воздух) эвакуировали людей из помещения.

В результате 64-летний мужчина получил отравление продуктами горения. Также пострадала 23-летня девушка - она надышалась угарным газом. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, но после осмотра врачей отпустили домой.

Возгорание удалось ликвидировать в 2.00. На месте работали 35 человек и 10 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

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