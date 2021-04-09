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Котел взорвался на бетонном заводе в Томске, пострадал один человек

Происшествия, Томские новости, авария взрыв газ Котел взорвался на бетонном заводе в Томске, пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси внутри котла произошел на территории ООО «Завод ЖБК-100» в Томске, есть пострадавший, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«В результате хлопка произошло частичное разрушение котла, пострадало остекление помещения. Котел отапливает помещения завода. В результате происшествии пострадал один человек. Он доставлен в Больницу скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

Отмечается, что работоспособность котельной завода не нарушена, так как имеется резервный котел.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод ЖБК-100» занимается производством изделий из бетона, цемента и гипса.

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