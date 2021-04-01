Леонид Прокофьев рассказал томским актерам о сторителлинге

1 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В конце марта в Театре юного зрителя прошел спектакль в очень непривычном для Томска формате. Сторителлинг «Моя жизнь в…» сыграли в фойе учреждения. Нестандартная подача и жизненные истории актеров — такая неожиданная авантюра ко Дню театра ждала зрителей города. Артисты осваивали «рассказывание историй» вместе с Леонидом Прокофьевым, режиссером, актером и продюсером.



«В сторителлинге любой … момент рождает много смыслов, люди становятся честными, искренними, неподдельными», — говорит Леонид.

Актеры рассказали жизненные истории, поделились трогательными моментами и передали живые эмоции. Предлагаем посмотреть фоторепортаж с места события и почувствовать таинственную атмосферу происходящего:

Фото: Серафима Кузина, предоставлено ТЮЗом

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