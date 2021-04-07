Томские школьники стали призерами в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»

7 апреля 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Финал интеллектуального турнира для старшеклассников проходил с 20 марта по 4 апреля. В течение двух недель ребята из восьми регионов деятельности компании на основе реальных кейсов придумывали решения для цифровизации нефтяной отрасли. Итогом стала публичная защита естественно-научных и инженерно-технических проектов.

Свои проекты 74 школьника представили на площадке сочинского Парка науки и искусства «Сириус». Направления проектирования отражают актуальную НИОКР-повестку нефтяной отрасли. Искусственный интеллект и большие данные, дополненная реальность, ЗD-моделирование и робототехника, беспилотники – такие проекты были представлены жюри с участием экспертов «Газпром нефти».

Представители компании оценивали проекты и делились с ребятами собственными технологическими разработками.

Также со старшеклассниками работали эксперты лицея «Сириус».

Ежегодный турнир «Умножая таланты» – один из ключевых проектов программы социальных инвестиций «Родные города». С каждым годом интерес к турниру растет. Организаторы шестого турнира получили около 2500 заявок на участие. Отборочный тур и региональные этапы прошли в дистанционном формате. Образовательную программу финала подготовили специалисты лицея «Сириус», «Газпром нефти» и петербургского университета ИТМО. Обучение через активацию критического мышления – отличительная черта турнира, выделяющая его из числа других конкурсов и олимпиад.

Собравшись в Сочи, финалисты находились на видеосвязи с технологическими центрами в Санкт-Петербурге, где специалисты «Газпром нефти» ведут разработку цифровых решений в области геологоразведки, управления высокотехнологичным бурением, автоматизации промышленных производств, использования искусственного интеллекта и беспилотников. Научно-технический центр «Газпром нефти» и недавно открывшийся Центр цифровой трансформации «Цифергауз» пригласили участников турнира на виртуальную прогулку по историческому центру Петербурга и району Новой Голландии.

Финал объединил ребят, которые вряд ли бы встретились ввиду широкой географии проекта. Но общий интерес к большой науке и участие в турнире объединили в Парке науки и искусства «Сириус» школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Муравленко, поселка Тазовский, ямальских сел Новый Порт и Мыс Каменный.

Победителями стали старшеклассники из Омска – команда «KS». Они представили проект автоматической роботизированной вездеходной платформы для исследования месторождений. Решение позволяет изучать экологическую обстановку и следить за ее изменениями. Школьники из Томска разработали и предложили на суд жюри систему диагностики и превентивной детекции повреждений трубопровода. Работа заняла 3 место в общем рейтинге.

Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти»:

«Шестой турнир “Умножая таланты” в этом году почти полностью проходил дистанционно. Обеспечив все меры предосторожности, мы решили, что сможем безопасно провести очный финал в Сочи. Ребята общались с разработчиками, которые превратили нефтегазовую отрасль в высокотехнологичную индустрию. Вместе с профессиональными экспертами они решали задачи, с которыми ежедневно сталкиваются в своей работе нефтяники. Мы заинтересованы, чтобы способные школьники поняли свои перспективы в дальнейшем образовании, связанном с развитием и практическим применением современных промышленных технологий. Очень важен и опыт командной работы, ведь только в коллективной работе можно развиваться и добиваться результата».

Ирина Николаева, начальник Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока»:

«Здорово, что ребята из Сибири смогли составить достойную конкуренцию ровесникам из других, в том числе столичных регионов России. Это вызывает гордость за наши школы и увлеченных учителей, способных дать крепкую основу теоретических и практических знаний по естественно-научным предметам. За короткий срок проведения турнира ребята смогли погрузиться в незнакомую для них нефтяную тематику, придумать актуальную для отрасли тему и предложить решение проблемы. В результате получилась кросс-функциональная работа команды, где каждый отвечал за вверенное ему направление – от создания модели устройства до его презентации. Навыки по использованию своих знаний, выстраиванию рабочих процессов и умению находить общий язык в команде помогут ребятам и в дальнейшей учебе, и в карьерном росте».

Дмитрий Фофанцев, участник томской команды «Флюидные бобры»:

«С помощью систем программирования и 3D-моделирования мы создали устройство, способное определять дефекты трубопровода на ранней стадии их возникновения. В результате сотрудник предприятия со своего рабочего места видит неисправность, которую показывает датчик, и уже на конкретную точку отправляет группу специалистов для устранения неполадки. Работает устройство от автономного источника питания. Конкурс позволил прокачать свои навыки публичных выступлений. Это непросто – найти в одну секунду нужные и убедительные слова, но добавляет опыта и адреналина!»



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