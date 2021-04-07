Со следующей недели томские пекарни смогут оформить субсидии

7 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

С понедельника, 12 апреля, областной департамент потребительского рынка начнет прием заявок от хлебопекарных предприятий Томской области для участия в отборе на получение субсидии.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, субсидию могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся на территории региона производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Поддержка предоставляется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» за счет средств резервного фонда Правительства РФ. Субсидия нацелена на то, чтобы не допустить роста цен на хлеб и хлебобулочных изделий.

Заявки на участие в отборе принимают в областном департаменте потребительского рынка с 12 апреля по 12 мая по адресу пл. Ленина, 6, каб. 320 с понедельника по пятницу с 13.30 до 18 часов (кроме выходных и праздничных дней). Прием документов осуществляется по предварительной записи по телефонам: 8 (3822) 510-060, 518 -119.

Подробная информация о порядке и правилах предоставления субсидии, проведении отбора, а также документах, необходимых для участия, размещена на официальном сайте администрации Томской области в разделе «Открытый регион»: «Конкурсы для населения и организаций».

Ранее сообщалось, что депутаты Томской облдумы внесли корректировки в бюджет, предусматривающие меры поддержки производителей производителей муки и хлебопекарной продукции в целях сдерживания роста цен на хлеб. ПРедполагается, что регион получит на эти цели 37 000 тыс.рублей, предусмотрено софинансирование в 380 тыс. рублей. Получателями субсидии будут два вида предприятий — производители муки, которым будет возмещаться 50% от разницы между текущей ценой и средней ценой за последние три года. Другими получателями станут предприятия хлебопекарной промышленности, которым будет возмещаться 2 тыс. рублей на одну тонну произведенных и реализованных изделий. Но они должны зафиксировать цены время получения субсидии. Для небольших пекарен, которые производят около 15 тонн хлеба в сутки сумма поддержки составит около 1 млн рублей в месяц работы.

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