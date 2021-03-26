Депутаты Томской облдумы скорректировали бюджет Томской области на 2021 год

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 25 марта, на очередной заседании Законодательной Думы Томской области в двух чтениях были приняты изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов». В частности, увеличено финансирование ряда инфраструктурных проектов, а также строительства и ремонта медучреждений.

Закон предусматривает увеличение общей суммы доходов областного бюджета 2021 года на 537 662,7 тыс. рублей. Расходы увеличатся на 579 521,1 тыс.рублей. Дефицит составит 41 858,4 тыс. рублей — в пределах 6,5%.

«Это первые изменения, которые мы вносили, они масштабные. Прежде всего это связано с выделением дополнительных средств из федерального бюджета. Я думаю, что это, безусловно, заслуга работы команды губернатора — выделение очень приличных денег на 2021–2022 год на строительство дороги Асино-Камаевка», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

В новой редакции закона выделяется 150 519,3 тыс. рублей на разработку проектной документации по 10 объектам дорожного хозяйства в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области. 31 790,5 тыс. рублей выделено на строительство многоквартирнника по пер.Целинному в Томске в рамках переселения граждан из аварийного жилья. Еще 12 000 тыс. рублей направят на разработку проектной документации для строительства 4 объектов водоснабжения в Кожевниковском, Шегарском и Томском районах в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Также перераспределены средства на разработку ПСД для строительства поликлиники в микрорайоне Южные ворота (33 535,2 тыс.рублей) и реконструкции здания ОГАУЗ «Поликлиника №1» (9 564 тыс.рублей) Дополнительные деньги выделят на строительство детской поликлиники в городе Асино, 12 ФАПов в муниципальных образованиях Томской области, а также капремонт 11 медучреждений — 2 в Томске, и по одному в Колпашевском, Кривошеинском, Томском, Шегарском, Асиновском районах, Стрежевом.

Кроме того, в 2022 году на 500 00 тыс. рублей будет увеличено финансирование реконструкции трассы Камаевка — Асино — Первомайское. Также в 2022–2023 годах ежегодно будет выделяться по 120 000 тыс. рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Томске.

«Впервые выделяются средства на создание умной системы управления дорогами в Томской области. Я думаю, что это серьезно повлияет и на качество дорожного движения», — считает Оксана Козловская.

Также за счет федерального бюджета предусмотрены средства на поддержку производителей муки и хлебопекарной продукции в целях сдерживания роста цен на хлеб. Томская область получит 37 000 тыс.рублей, предусмотрено софинансирование в 380 тыс. рублей. Получателями субсидии будут два вида предприятий — производители муки, которым будет возмещаться 50% от разницы между текущей ценой и средней ценой за последние три года. Другими получателями станут предприятия хлебопекарной промышленности, которым будет возмещаться 2 тыс. рублей на одну тонну произведенных и реализованных изделий. Но они должны зафиксировать цены время получения субсидии. Для небольших пекарен, которые производят около 15 тонн хлеба в сутки сумма поддержки составит около 1 млн рублей в месяц работы.

«Сегодня в вопросах ценообразования начата очень серьезная работа. Мы это чувствуем и по тому, какие поручения даны губернатором Томской области по тарифной политике — решения, которые были приняты по отмене комиссии за платежи, поэтому очень надеюсь, что ситуация должна не разгоняться дальше, а стабилизироваться», — отметила Оксана Козловская.

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