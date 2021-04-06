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Четверо томичей, в том числе и двое подростков, украли из ломбарда украшений на 1,5 млн рублей

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В Томске задержали четверых томичей, среди которых двое несовершеннолетних, подозреваемых в ограблении ломбарда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 31 марта. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные молодые люди, находясь в помещении ломбарда по проспекту Ленина, разбили витрину и похитили ювелирные изделия на сумму около 1,5 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.161 УК РФ (грабёж, совершенный в особо крупном размере). Подозреваемых удалось задержать в течение двух суток после ограбления. Часть похищенного имущество изъята.

При предъявлении обвинения все задержанные признали себя виновными. Сейчас они находятся под стражей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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