Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 29 человек. 4 заболевших скончались, сообщает пресс-служба оперштаба про противодействию распространения коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 514 случаев заболевания коронавирусом, 30 449 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

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