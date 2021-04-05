Более 13 тыс. доз вакцины поступило в Томскую область

5 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Очередная порция вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Томскую область. Всего 13 300 доз, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Большая часть - 5 700 доз - будет распределена в медучреждения Томска. В Северск - 2 000, остальные будут направлены в другие муниципальные образования региона. Таким образом, за весь период прививочной кампании в Томскую область поступило уже 60 392 дозы двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), из которых 8 380 доз - в Северск.

В пресс-службе отмечают, что в Томской области уже привито 41 896 человек, из них 31 816 поставили оба компонента. Более 16 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет, 5,4 тысячи человек, имеющие хронические заболевания.

«Сегодня в приоритете вакцинация пожилых людей и тех, кто имеет заболевания бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, а также сахарный диабет и ожирение. Именно эти пациенты при заболевании новой коронавирусной инфекцией находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений. Поэтому на этапе, когда в регион поступает вакцина небольшими партиями, людей в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями мы приглашаем на вакцинацию в первую очередь», - прокомментировал заместитель руководителя регионального оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-2019, заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.

Сегодня ресурсов каждого прививочного кабинета достаточно для приема в сутки от 60 до 180 человек. При бесперебойной поставке вакцины в регион за сутки вакцинацию могут проходить не менее 3 тысяч человек. При задействовании мобильных бригад, мобильных комплексов, организованной вакцинации работающих коллективов – до 7 тысяч человек в сутки.

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Напомним, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 493 случая заболевания коронавирусом. 30 420 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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