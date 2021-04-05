Северск и Стрежевой признаны городами с благоприятной средой

5 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Северск и Стрежевой вошли в перечень городов с благоприятной средой. К такому выводу пришли Минстрой и институт развития ДОМ.РФ, презентовавшие индекс качества среды российских городов за 2020 год, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Эксперты оценивали жилье и прилегающие пространства, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство в 1 116 населенных пунктах России. Критериями оценки стали безопасность, комфортность, экологичность, современность и актуальность, эффективность управления.

Для корректного сравнения все города распределили по размерно-климатическим группам. Максимальная оценка, которую могли поставить эксперты — 360 баллов. Однако для соответствия благоприятной среде городу достаточно набрать 180 баллов.

«По итогам 2020 года средний балл в Томской области — 174, он вырос сразу на семь пунктов по сравнению с прошлым годом. Городами с благоприятной средой признаны Северск (194 балла) и Стрежевой (183 балла). Томск поднялся в рейтинге на четыре пункта и набрал 180 баллов. Формально он не попал в список городов с благоприятной средой, однако у областного центра есть все, чтобы показать лучший результат в 2021-м», — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

По итогам 2020 года рост индекса качества городской среды показали Кедровый (177 баллов против 163 в 2019-м), Асино (152 балла против 144) и Колпашево (152 балла против 144).

Ознакомиться с результатами рейтинга можно на сайте индекс-городов.рф.

Индекс качества городской среды рассчитывается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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