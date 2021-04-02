Победить зимнюю меланхолию: В Томске закрывается выставка Melancholy Siberia

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томске прошла выставка Melancholy Siberia, посвященная теме длинной зимы, изоляции и выходу из связанных с ними негативных состояний. В экспозиции были представлены сотни работ более 50 арт-деятелей из городов России и зарубежья. Экспозиция работает до 4 апреля, а 3-го числа планируется крутая вечеринка в честь закрытия.

Организатором выставки выступило творческое объединение ZEN.

«Идея проекта родилась в начале зимы. Выпал первый снег, я вышла на улицу, и тут ко мне пришло осознание зимы, как некоего процесса, цикла, который повторяется из года в год, заставляя переживать нас, испытывать определенные чувства, — рассказывает организатор выставки Катерина Родионова. — Зима в Сибири для меня лично — всегда тяжелое время. Захотелось узнать, как она воздействует на других людей, занимающихся творчеством, и как эти ощущения отражаются в их работах. Эта мысль привела меня к тому, что можно было бы организовать большую выставку, где люди смогут выразить эти эмоции».

Перед проектом были поставлены три цели, говорят организаторы. Первая — показать томичам удивительный, уникальный и вдохновляющий мир современного искусства. Вторая — помочь людям выбраться из меланхоличных состояний, связанных с затяжной зимой, вынужденной самоизоляцией и другими привходящими обстоятельствами.

«Нам хотелось, чтобы люди смогли оставить это все на выставке, просто осознанно подойдя к этим чувствам, не забивая их в угол, не пытаясь сбежать. Прочувствовать один раз и отпустить. Выставка была придумана как некая перезагрузка», — отмечает Катерина Родионова.

Также организаторы ставили более глобальную цель — развитие сообщества.

«Мы стремимся, чтобы люди, которые приходят на ZEN, развивались, получали образование, вдохновлялись. Во всем этом мне хочется принимать непосредственное участие, — отмечает Катерина Родионова. — В Томске очень много молодежи, многие не всегда понимают, что им интересно. Если речь идет даже о наших тусовках, мне важно, чтобы все получали искреннее удовольствие и вдохновение».

По словам организаторов, концепция выставки заключается в метаморфозе душевного состояния человека — от момента зарождения чувства меланхолии, грусти, печали — до их восприятия и переживания.

«Экспозиции в первых четырех комнатах направлены на то, чтобы аккуратно и постепенно погрузить человека в эти состояния. Переход в следующую комнату — это начало перехода, преобразования, — рассказывает куратор выставки Ульяна Су. — Для нас было очень важно показать выход из этого состояния, его конечность. Ведь даже после самой холодной и длинной зимы обязательно приходит прекрасна весна».

Проработав концепцию, организаторы сделали опен-колл, на который откликнулись более 50 художников со всей России, а также несколько из зарубежных стран. Параллельно велась работа по обустройству пространства для будущей экспозиции.

«Опыта организаций выставок галерейного формата у меня не было. Были некоторые попытки сделать небольшие выставочные проекты при наших фестивалях. Очень многие вещи делались в первый раз, и стоит поблагодарить моих знакомых художников которые смогли поделиться опытом, — рассказывает Катерина Родионова. — Подготовить пространство для выставки оказалось не так просто. Были некоторые проблемы с освещением, тем, что нам необходимо было для выставки. Например, проломить стены. Мы узнали, насколько сложный на самом деле этот процесс. Я не думала, что фотографии могут отклеиваться, проекторы ломаться. Только благодаря большой команде молодых ребят, небезразличных, горящих этим, все получилось. Это было трудоемко, сложно, участвовало много людей, но от этого проект казался гораздо больше и сильнее. Мы выросли в нем, это очень круто. Все сложности, которые мы испытали, сложились в опыт. Со следующим проектом будет уже проще».

В целом создатели Melancholy Siberia довольны результатом — выставка пользовалась интересом у томичей, а отзывы показали, что посетители поняли ее основной посыл.

«На выставку приходило огромное количество людей, которым интересен мир современного искусства. Я очень боялась, что будет много непонимания, но было огромное количество приятных отзывов, отметок в сторис. Это трогало до слез, ради такого чувства стоит делать такие проекты», — рассказывает Катерина Родионова.

«Мы получили много отзывов про чувственный опыт, который ощутили посетители. Это невероятно важно, когда вместо категоричного и короткого „понравилось/не понравилось“ люди описывали целый спектр эмоций, акцентируя на чем-то внимание. Очень важно создавать такой контакт между создателями и зрителями, — отмечает Ульяна Су. — Главные ожидания были связаны с тем, чтобы как можно точнее реализовать задуманную концепцию в действительности. Передать все смыслы, которые мы заложили в выставку. По отзывам, которые мы получаем, мы понимаем, что сделали все хорошо и честно. Это вызывает невероятные эмоции и конечно, желание дальше развивать томскую выставочную культуру».

Выставка будет работать до 4 апреля по адресу пр. Кирова, 5 стр. 4. К закрытию экспозиции пройдет специальное мероприятие. В дальнейшем организаторы планируют реализовывать крупные выставочные проекты каждый сезон.

Фото: Владимир Дударев

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