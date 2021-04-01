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В Томске начался прием заявок на участие в Тотальном диктанте

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В следующую субботу, 10 апреля, Томск присоединится к всероссийской акции «Тотальный диктант». Регистрация на первые площадки уже открыта, сообщают организаторы.

На данный момент в списке 10 площадок, среди которых «Точка кипения», библиотека «Академическая», Научно-техническая библиотека Томского политехнического университета и другие. Ознакомиться со всеми местами проведения акции можно на сайте. Их список будет пополняться до следующей недели.

В этом году мероприятие пройдет в трех форматах: очном, онлайн-формате и в версии #пишемдома2.0, которая подразумевает, что участник сможет написать диктант на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов или же проверить самостоятельно. Бланки для участников и ручки для участников, выбравших этот формат, начнут раздавать на следующей неделе. О пунктах выдачи будет сообщено позже.

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция. Организаторы хотят показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Проект зародился в Новосибирске и проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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