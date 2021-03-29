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В Томске закрыли два игорных заведения

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В Томске при поддержке ОМОНа пресекли деятельность двух игорных заведений. Одно из них находилось в помещении остановочного комплекса на ул.Красноармейской, другое - в административном здании по пер.Плеханова, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В заведениях было организовано незаконное проведение азартных игр с использованием игорного оборудования. В заведениях изъяли 38 системных блоков, 1 видеорегистратор, роутеры, 3 покерных стола, 316 покерных фишек, лотерейный барабан, а также денежные средства и финансово-хозяйственная документация.

Во время спецоперации в заведениях находились 15 посетителей, а также 7 сотрудников персонала. Полицейскими установлены предполагаемые организаторы незаконной деятельности.

Материалы по данным фактам будут направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждения уголовного дела.

Видео: 70.мвд.рф

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