Женщина пострадала при пожаре в Томске

31 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 31 марта, в Томске произошел пожар в доме по ул.А.Угрюмова, 1/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 2.22. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных. Соседи спасли из горящей квартиры женщину - её госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В результате пожара в однокомнатной квартире обгорели аудиосистема и вещи, закоптились стены. Площадь возгорания составила 1 кв.метр.

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