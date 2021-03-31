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Женщина пострадала при пожаре в Томске

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Минувшей ночью, 31 марта, в Томске произошел пожар в доме по ул.А.Угрюмова, 1/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 2.22. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных. Соседи спасли из горящей квартиры женщину - её госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В результате пожара в однокомнатной квартире обгорели аудиосистема и вещи, закоптились стены. Площадь возгорания составила 1 кв.метр.

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