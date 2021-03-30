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Томичи смогут увидеть большие спектакли Томского ТЮЗа на других площадках

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Большие спектакли Томского Театра юного зрителя вновь появятся в репертуаре в апреле. Они будут идти на площадках Томского театра драмы и Дворца народного творчества «Авангард».

Как уточняют в пресс-службе ТЮЗа, 4 и 14 апреля на сцене «Авангарда» пройдут показы премьерного спектакля «Не от мира сего», который ТЮЗ выпустил на этой сцене в марте, а 15 апреля зрители увидят здесь премьеру нынешнего сезона «Эх, судьба, судьба косая...».

На следующей неделе, 6, 7 и 8 апреля в Театре драмы состоятся показы «Женитьбы» и «Укрощения строптивой». Все билеты, приобретённые ранее в большой зал ТЮЗа, действительны. Чтобы ими воспользоваться, необходимо позвонить в кассу театра по телефону: 51-36-55 и перебронировать места.

Камерные спектакли ТЮЗа идут на родной площадке, малая сцена театра функционирует и продолжила выпускать спектакли. Также спектакли малой формы принял у себя Северский театр для детей и юношества.

В мае руководство «Авангарда» согласовало выпуск большой премьеры детского спектакля «Кот в сапогах» в постановке режиссёра Максима Ларина. На этой площадке Томский ТЮЗ примет и часть спектаклей Хабаровского ТЮЗа, которые в рамках обменных гастролей театров хабаровчане покажут в Томске. Хабаровские спектакли малой формы пройдут в ТЮЗе.

Сейчас Томский ТЮЗ готовится к обменным гастролям с Хабаровским ТЮЗом, которые пройдут в мае в рамках «Больших гастролей», организованных ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России, и обсуждает возможную поездку в июне на гастроли в Новосибирский театр «Старый дом», от которого недавно получил приглашение.

Напомним, 20 февраля в здании Томского ТЮЗа произошёл пожар, в результате которого серьёзно пострадал большой зрительный зал.

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