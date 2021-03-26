Режим ограничений в Томской области продлен до начала мая

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2021 // Фото: Владимир Дударев

Действующий в Томской области режим ограничений продлен до 30 апреля включительно. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, передает пресс-служба обладминистрации.

«Уже месяц в Томской области показатель заболеваемости COVID-19 остается стабильным – в сутки мы фиксируем по 30-40 заболевших. Однако, несмотря на то, что ситуация в нашем регионе одна из самых благоприятных в стране, никакой расслабленности мы себе позволить не можем. Пока мы не нарастим темпы вакцинации, режим ограничений будет сохранен, людей подвергать риску мы не будем», - отметил губернатор.

Режим ограничений предусматривает использование масок и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, при посещении магазинов, торговых центров, кафе и ресторанов и других учреждений сферы услуг. На входе в учреждения культуры, социальной и образовательной среды обязательна термометрия.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 253 случая заболевания коронавирусом, 30 114 заболевших выздоровели, 349 - скончались. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.

Ранее сообщалось, что режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 31 января.

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