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Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе Томск - Мариинск

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Вчера, 25 марта, на трассе Томск — Мариинск произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 63 километре автодороги. По предварительным данным, 56-летний водитель Mercedes Benz Axor не справился с управлением. В результате грузовик опрокинулся на проезжую часть. Водитель грузовика скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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