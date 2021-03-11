Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе Томск - Мариинск

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 25 марта, на трассе Томск — Мариинск произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 63 километре автодороги. По предварительным данным, 56-летний водитель Mercedes Benz Axor не справился с управлением. В результате грузовик опрокинулся на проезжую часть. Водитель грузовика скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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