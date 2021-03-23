В Томске стартует профориентационный проект для школьников «IT-старт»-2021

23 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

В Томске стартует третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт»-2021, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

По поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, создан специальный проектный офис по реализации проекта. На его первой организационной сессии, прошедшей 17 марта в кадровом центре «Работа в России», представители ДТЗН, управления образования администрации г. Томска, компаний SibEDGE, WSG lab, «ЦФТ», Sidenis, Geos и Центра цифрового образования детей «IT—CUBE.ТОМСК» обсудили форматы реализации «IT-старта» в 2021 году.

В этом сезоне мероприятия «IT-старт» в Томске пройдут осенью 2021 года. Школьников ожидает традиционная серия мастер-классов и экскурсий от томских айтишников. Ряд новых, гибридных форматов, совмещающих онлайн и офлайн, будет разработан проектным офисом «IT-старта» весной-летом этого года.

«Несмотря на годичный перерыв, вызванный пандемическими ограничениями, мы продолжаем развитие этой успешной профориентационной практики. Безусловно, нам приходится учитывать изменившиеся обстоятельства. Но большой интерес и потребность школьников и их родителей в знакомстве с потенциалом современного рынка труда, стимулируют нас искать новые форматы. И мы очень благодарны томским IT-компаниям, которые уже несколько лет поддерживают это начинание и вкладывают в проект свои компетенции и ресурсы», - говорит начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Напомним, проект успешно стартовал в 2018 году. В 2019 году в нем приняли более 500 школьников из 18 школ города и 9 томских компаний из сферы информационных технологий. В рамках «IT-старта», инициированного ДТЗН, будущие работодатели из сферы информационных технологий знакомят подростков с вариантами профессионального развития в этой среде, современными профессиями и требуемыми компетенциями для сотрудников компаний. В 2020-м году «IT-старт» получил высокую оценку экспертов АСИ, включивших его в топ-1000 лучших идей РФ. Проект появился в Смартеке — платформе обмена практиками устойчивого развития — и будет тиражироваться, как успешная практика, в других регионах РФ.

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